Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 08:25 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balık tutmak için iskeleye giden iki sevgili denize düştü. Genç kız çevredekiler tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan sevgilisinin cansız bedeni ise itfaiye dalgıçları tarafından yapılan aramalardan sonra bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6281e03f13f6685728247a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü Kadına şiddete meydan dayağı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu Kadına şiddete meydan dayağı Trabzonsporlulardan Fenerbahçelilerin olduğu otobüse saldırı aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü