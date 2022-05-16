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23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balık tutmak için iskeleye giden iki sevgili denize düştü. Genç kız çevredekiler tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan sevgilisinin cansız bedeni ise itfaiye dalgıçları tarafından yapılan aramalardan sonra bulundu.

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