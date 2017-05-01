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  3. 01 Mayıs 2017 16:50

23 yıllık televizyon kapandı, canlı yayında herkes ağladı

23 yıllık Ege’nin ilk bölgesel televizyonu Ege TV, son yayını yaparak ekranlara veda ederken, canlı yayın sırasında kanalın kapanması nedeniyle tüm çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

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