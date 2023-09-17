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232 yıllık tarihin içine ettiler!

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Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri Berlin'deki 232 yıllık Brandenburg Kapısı'nı sprey boya ile boyadı.

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