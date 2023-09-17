Anasayfa Video Galeriler Gündem 232 yıllık tarihin içine ettiler! 232 yıllık tarihin içine ettiler! 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 21:10 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 21:10 Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri Berlin'deki 232 yıllık Brandenburg Kapısı'nı sprey boya ile boyadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6507410f9ce90b725a73d223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti