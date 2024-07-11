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  4. 24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 24 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen ''Define-1'' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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