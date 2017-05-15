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  3. 15 Mayıs 2017 08:15

24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi

13 Temmuz Cumartesi günü Muğla-Antalya Karayolu Sakartepe mevkiinde 24 kişinin öldüğü aracın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

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