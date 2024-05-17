24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta yıkılan ve 24 kişinin can verdiği Sulayıcı Apartmanı'nın müteahhitti hakkında 618 yıla kadar hapis istenen davada kendisini savundu.

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