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  4. 24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı

24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı

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Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 8 yaşındaki Arda Gül, 24 saat sonra kurtarıldı.

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