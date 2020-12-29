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  3. 29 Aralık 2020 10:40

24 saatte 10 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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