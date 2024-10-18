Anasayfa Video Galeriler Gündem 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor 18 Ekim 2024 Cuma Saat: 14:06 Güncelleme: 18 Ekim 2024 Cuma 14:06 Türkiye'deki kayıp kız çocuğu vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burdur'da 21 Eylül'den beri kayıp olan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Fatmanur'dan hala iz yok... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6712411da4f4e3e5d80e9183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye otobüsünde kıyamet koptu: Kavga sokağa taştı Depremzede vatandaşın 3 metrekaredeki mücadelesi Nurgül Yeşilçay, bikinisini giyip, Victoria's Secret mankenlerine rakip oldu Sivas'ta esrarengiz keşif: Binlerce yıllık olabilir Sivas'taki büyük depremlerin nedeni belli oldu Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma kamerada Akılalmaz kapkaç planı kamerada: Polis bile şaşkına döndü Hurdaya gitmesine gönlü el vermeyince ''Betonkondu Kamyon'' turizmine başladı