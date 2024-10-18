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  4. 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor

24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor

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Türkiye'deki kayıp kız çocuğu vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burdur'da 21 Eylül'den beri kayıp olan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Fatmanur'dan hala iz yok...

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