24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor

Türkiye'deki kayıp kız çocuğu vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burdur'da 21 Eylül'den beri kayıp olan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Fatmanur'dan hala iz yok...

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