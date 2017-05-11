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  3. 11 Mayıs 2017 23:15

242 tonluk THY uçağını ittiler

DÜNYACA ünlü Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, Türk Hava Yolları'nın 242 tonluk Airbus A330 uçağını ittiler.

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Görmez: "Bağdatın yıkılmasından endişe etmiyorum"
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11. Cumhurbaşkanı Gül taziyeleri kabul etti
11. Cumhurbaşkanı Gül taziyeleri kabul etti
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TSKdan terör örgütüne ağır darbe
TSKdan terör örgütüne ağır darbe
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Erzurumda deprem
Erzurumda deprem
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Mardinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yeni doğmuş bebeği poşete koyup sokağa attılar
Yeni doğmuş bebeği poşete koyup sokağa attılar