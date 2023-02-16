Anasayfa Video Galeriler Gündem 248'inci saatinde bir mucize daha 248'inci saatinde bir mucize daha 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 13:05 Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edffe152b21a0fdc1eb2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı ''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ? Ortak yayına katılan duygulandıran Atatürk bağışı 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!