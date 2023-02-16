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248'inci saatinde bir mucize daha

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

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