  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Temmuz 2017 11:45

249 demokrasi şehidi için 249 keklik doğaya bırakıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Kırtıl Mahallesi'nde 249 keklik doğaya bırakıldı.

Video Galeri
O anlar kamerada
O anlar kamerada
Video Galeri
Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı
Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı
Video Galeri
Başbakan Yıldırım, 1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar
Başbakan Yıldırım, 1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar
Video Galeri
Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
Video Galeri
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı