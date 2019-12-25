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  3. 25 Aralık 2019 10:50

2,5 aydır kayıp genç kız, annesine gönderdiği videoyla şoke etti

Sakarya'da 2,5 aydır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Ebrar K., annesinin cep telefonuna video göndererek evlendiğini ve hamile kaldığını belirtti.

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