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  3. 22 Aralık 2019 14:25

25 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Esad rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırına doğru göç etti.

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