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2.5 milyon liralık kapkaç kamerada

Şırnak'ın Cizre ilçesinde döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2.5 milyon TL'lik dövizi çalan kapkaççı kamera yansıdı.

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