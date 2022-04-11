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  4. 25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi

25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi

Çin’in Şanghay kentinde uygulanan karantina nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalan halk, evlerinden çığlık atarak duruma tepki gösterdi.

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