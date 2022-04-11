Anasayfa Video Galeriler Gündem 25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi 25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi 11 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 13:20 Çin’in Şanghay kentinde uygulanan karantina nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalan halk, evlerinden çığlık atarak duruma tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625400fcd7f96c375d757453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Parkta silahlı kavga! İki kardeşe kurşun yağdırdılar Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı Polisten skandal sözler: ''İstersen kaç, sıkarım beynine'' Ünlü anket firmasının Erdoğan'ın videosunu deneklere izlettiği anketten dikkat çeken sonuç Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu İstanbul trafiğinde kadın motosiklet sürücüsüne mide bulandıran saldırı Canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na bir garip soru: ''Ölen eş abdest bozar mı ?'' Ünlü meydanda korku dolu anlar! Yüzlerce kişi etrafa kaçıştı Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! Stüdyoya sedye geldi