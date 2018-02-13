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  3. 13 Şubat 2018 13:57

2.5 TL için şehit annesine hakaret !

Adana'da ücretsiz kartıyla otobüse binmek isteyen şehit annesinden ücret almak isteyen şoför, parayı alamayınca şehit annesine hakaret etti.

Bilgin Pro
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