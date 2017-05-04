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  3. 04 Mayıs 2017 17:50

250 bin liralık üstü açık lüks aracını taksi yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan Fehmi Tüğsüz, yaklaşık değeri 250 bin TL olan üstü açık lüks otomobilini taksi yaptı.

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