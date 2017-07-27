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  3. 27 Temmuz 2017 10:45

2500 lira maaşla eleman bulamıyorlar

Çatalca’da bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir çok işletme eleman bulamamaktan şikayetçi. Eksik işçiyle çalıştıkları için tam kapasite çalışamayan fabrikalar, 2500 lirayı bulan maaşlara rağmen çalıştıracak eleman bulamıyor.

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