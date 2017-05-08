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  3. 08 Mayıs 2017 22:45

26 adrese uyuşturucu baskını

Erzurum’da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kişi sorgulanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

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