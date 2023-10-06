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26 ilde 92 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki unsurlarına yönelik düzenlenen Kıskaç operasyonunda 26 ilde tam 92 zanlı gözaltına alındı.

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