Anasayfa Video Galeriler Gündem 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:41 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden GÜRZ-4 operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acb7ec9b742e8c2d099bf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 12 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti