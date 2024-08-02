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  4. 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı

26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı

26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden GÜRZ-4 operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı.

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