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  4. 26 saat sonra çifte mucize: 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı

26 saat sonra çifte mucize: 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı

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Büyük depremin yıkıma neden olduğu illerimizden Hatay'da 2 küçük çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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