Anasayfa Video Galeriler Gündem 26 saat sonra çifte mucize: 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı 26 saat sonra çifte mucize: 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:15 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 08:15 Büyük depremin yıkıma neden olduğu illerimizden Hatay'da 2 küçük çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1de67ea47b901877e68d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı