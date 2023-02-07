26 saat sonra çifte mucize: 2 çocuk sağ olarak kurtarıldı

Büyük depremin yıkıma neden olduğu illerimizden Hatay'da 2 küçük çocuk 26 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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