Anasayfa Video Galeriler Gündem 26 terörist daha öldürüldü 26 terörist daha öldürüldü 06 Ekim 2023 Cuma Saat: 09:30 Güncelleme: 06 Ekim 2023 Cuma 09:30 Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına karşı düzenlenen operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651fa97e346afb50e553cdf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var 26 ilde 92 DEAŞ'lı terörist yakalandı İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi 15. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye damgası Şehir Hastanesi'nde müdürden personele CİMER dayağı İstanbul'da AVM'de korkunç ölüm ''Beni aldatıyor'' dedi; eşini ve bir kişiyi vurdu! Taciz iddiasına meydan dayağı! Öldürüyorlardı, polis kurtardı