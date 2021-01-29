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  3. 29 Ocak 2021 17:30

267 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Beylikdüzü'nde girdiği adreslerden 4 adet cep telefonu ve bir evden de kontak anahtarını alıp otomobili çalan hırsız, 267 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

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