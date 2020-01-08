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  3. 08 Ocak 2020 16:20

27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Bullock Creek Lisesi öğrencileri, 27.434 rulo tuvalet kağıdı ile 16 saatte piramit inşa ettiler.

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İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
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Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
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Erkan Tan zıplayarak haber sundu
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10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı
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