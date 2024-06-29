Anasayfa Video Galeriler Gündem 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var 29 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 11:06 Emniyet birimlerince 27 ilde düzenlenen 'Sibergöz-47' operasyonlarında hesaplarında 21 milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667fc08dfc2f8179f300add7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor Bingöl'de iki noktada orman yangını İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz''