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  4. 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var

27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var

Emniyet birimlerince 27 ilde düzenlenen 'Sibergöz-47' operasyonlarında hesaplarında 21 milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı.

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