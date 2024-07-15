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  4. 27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var

27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-22'' operasyonlarında 74 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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