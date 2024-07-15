Anasayfa Video Galeriler Gündem 27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var 27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var 15 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 12:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-22'' operasyonlarında 74 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6694ea1bbad084d6500fd073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversite laboratuvarında korkutan yangın Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Uzmanı uyardı: Su sebillerinde büyük tehlike Yok böyle bir hırsızlık: Arkadaşının anahtarını kopyalayıp, evini soydu Erdoğan darbe girişimini burada öğrenmişti: Çatışmanın izleri ilk günkü gibi Tatil cennetine kış geldi: Fırtına yıktı geçti Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var Ayşe Ateş: ''Evet, Sinan gazetecileri dövdürdü'' İstanbul'da yasak aşk cinayetle bitti: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü