  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Nisan 2020 16:30

27 inşaat işçisi karantinaya alındı

İstanbul'da çalıştıkları inşaatta koronavirüs vakası görülmesinin ardından memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dönen 27 işçi, karantinaya alındı.

Video Galeri
Koronavirüs tedbirlerini ''aylaklar'' mı bozuyor ?
Koronavirüs tedbirlerini ''aylaklar'' mı bozuyor ?
Video Galeri
Ölümden dönen doktordan koronavirüs açıklaması !
Ölümden dönen doktordan koronavirüs açıklaması !
Video Galeri
İstanbul'a giden ara yollar böyle kapatıldı
İstanbul'a giden ara yollar böyle kapatıldı
Video Galeri
Koronavirüsü yenen profesör, ''immün plazma'' bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen profesör, ''immün plazma'' bağışçısı oldu
Video Galeri
Belediyenin hayvan barınağında korkunç görüntüler!
Belediyenin hayvan barınağında korkunç görüntüler!
Video Galeri
Sokağa çıkma yasağı genelgesine yeni maddeler ekleniyor
Sokağa çıkma yasağı genelgesine yeni maddeler ekleniyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM