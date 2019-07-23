271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı
23 Temmuz 2019 14:50
271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı
İstanbul Esenyurt’ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Tarihin en büyük sahte dolar operasyonuna ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ’nün mali kaynağını oluşturup oluşturmadığı araştırılıyor. Operasyon anı da kameraya yansıdı....