278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki bir kişi, depremin 278. saatinde sağ olarak çıkarıldı.

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