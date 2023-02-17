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  4. 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

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Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki bir kişi, depremin 278. saatinde sağ olarak çıkarıldı.

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