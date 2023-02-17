Anasayfa Video Galeriler Gündem 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı 17 Şubat 2023 Cuma Saat: 18:50 Güncelleme: 17 Şubat 2023 Cuma 18:50 Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki bir kişi, depremin 278. saatinde sağ olarak çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63efa241f6d3e435105bda83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!'' Depremin 12'nci gününde enkazda yaşam belirtisi! Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi İBB’nin deprem hazırlıkları canlı yayında açıklandı