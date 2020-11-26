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  3. 26 Kasım 2020 18:30

28 bin 351 vaka ile ilgili Prof. Dr. Tevfik Özlü'den açıklama

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Fermente edilmiş armutları yiyen sincap görüntüsü viral oldu
Fermente edilmiş armutları yiyen sincap görüntüsü viral oldu
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Buket Aydın Emir Sarıgül ile aşkını ilan etti
Buket Aydın Emir Sarıgül ile aşkını ilan etti
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A Spor canlı yayında şoke eden el hareketi
A Spor canlı yayında şoke eden el hareketi
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Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti
Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti
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Suriye sınırındaki duvar 5 yıl sonra tamamlandı!
Suriye sınırındaki duvar 5 yıl sonra tamamlandı!
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İsmail Saymaz: ''Adalet mülkün damadıdır''
İsmail Saymaz: ''Adalet mülkün damadıdır''
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