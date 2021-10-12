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  4. 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı

28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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