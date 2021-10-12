Anasayfa Video Galeriler Gündem 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı 12 Ekim 2021 Salı Saat: 15:40 İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6165825a9895fb4103046833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var Cezayı duyunca fenalık geçirdi Bahçeli, Millet İttifakı'nı bombaladı: ''Birbirlerine tuzak kuruyorlar'' Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi Nereyi kazsan tarih fışkırıyor! Haydarpaşa Garı'nda yeni keşif AK Partili vekil İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde olay gönderme İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor Trabzon'da dev fuhuş operasyonu