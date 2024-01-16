  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 28 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

28 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 165 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha
İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha
MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha!
MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha!
Türkiye'nin doğa harikası: Kazdağları beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin doğa harikası: Kazdağları beyaz gelinliğini giydi
Yanardağdan yayılan lavlar bir kasabayı yuttu! Lavların bir evi erittiği anlar kamerada
Yanardağdan yayılan lavlar bir kasabayı yuttu! Lavların bir evi erittiği anlar kamerada
Bir garip kaza: Bariyerlerde asılı kaldı, sürücü kaçtı
Bir garip kaza: Bariyerlerde asılı kaldı, sürücü kaçtı
Yolcu uçağında kıyamet koptu: Yolcu pilota saldırdı
Yolcu uçağında kıyamet koptu: Yolcu pilota saldırdı
İstanbul'da mühendisin sır ölümü
İstanbul'da mühendisin sır ölümü
Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık
Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık
Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı