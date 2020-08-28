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  3. 28 Ağustos 2020 13:20

28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına ''mahrem imamlık'' yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

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