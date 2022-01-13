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  4. 28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik 28 ilde ''Kene'' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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