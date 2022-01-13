Anasayfa Video Galeriler Gündem 28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 13 Ocak 2022 Perşembe Saat: 13:55 Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik 28 ilde ''Kene'' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e005281b4b236b7745fa3b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP liderinden spekülatif piyasa açıklaması: ''Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım'' İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Yeşilçam'ın efsane filminde saç baş yolduran ''sansür'': Komple kesip attılar! İETT şoförüne sokak ortasında darp! Zincir markette maske kavgası kamerada Bülent Ersoy'un Anıtkabir görüntüleri tepki çekti Gölün ortasındaki köpeği işte böyle kurtardılar