28. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
08 Haziran 2019 09:15
28. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Hukuk Fakültesi öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 28. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, 03.30’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi olan Hakan Baldur Güler, olay sırasında tek başına kaldığı binanın 28. katındaki 116 numaralı dairesinin...