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  4. 28 saniye kala yerli uydu İMECE'ye üçüncü rötar!

28 saniye kala yerli uydu İMECE'ye üçüncü rötar!

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX tarafından uzaya fırlatılması öncesi hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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