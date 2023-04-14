Anasayfa Video Galeriler Gündem 28 saniye kala yerli uydu İMECE'ye üçüncü rötar! 28 saniye kala yerli uydu İMECE'ye üçüncü rötar! 14 Nisan 2023 Cuma Saat: 12:21 Güncelleme: 14 Nisan 2023 Cuma 12:21 Türkiye'nin ilk yerli ve milli, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX tarafından uzaya fırlatılması öncesi hava koşulları nedeniyle ertelendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64391b0480e9222ba62f4cf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı İmamoğlu'ndan yeni evlenecek çiftlere müjde Cumhur İttifakı ortağı DSP'nin lideri Aksakal, muhalefeti kafir ilan etti Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı Bakan Soylu'dan İstanbul'da ''Togg şov'' Erdoğan'dan temel atma töreninde sunucuya fırça İmamoğlu'dan Bakan'a zor soru: ''Elinizi tutan mı vardı?'' Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'da büyük tartışma Gece yarısı korku dolu anlar: 4 apartman tahliye edildi!