Anasayfa Video Galeriler Gündem 29 kişi can vermişti: Gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava 29 kişi can vermişti: Gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava 24 Eylül 2024 Salı Saat: 13:16 Güncelleme: 24 Eylül 2024 Salı 13:16 İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f2916781161891f30ed133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da 100 kişinin öldüğü apartmana dair davada karar çıktı Uzman isim Türkiye'yi bekleyen tehdidi açıkladı: ''Yeni türler ortaya çıkacak'' Karadeniz'i çamura boğan sel felaketinin nedeni belli oldu Dolandırıcılardan ev arayan üniversitelilere akıl almaz tuzak Ankara'da filmleri aratmayan cinayet: Eğlence mekanında yakalandı Mehmetçik 3 teröristi daha avladı İşte UFO gören gerçek köylü: Türkiye'nin dev kanyonunda komik anlar O Türkiye'nin çift üniversite diplomalı çobanı Durdurulan araçtan külçe külçe altın çıktı