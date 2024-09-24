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  4. 29 kişi can vermişti: Gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava

29 kişi can vermişti: Gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava

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İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında dava açıldı.

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