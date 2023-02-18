Anasayfa Video Galeriler Gündem 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:25 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 296'ncı saatinde 3 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f099827e70cf3a4b32be63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı Rize'de çığ düşme anı kamerada Usta gazeteciden canlı yayında sert tepki: ''Bana yapsa elini kırardım'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul’un risk haritasını çıkarttı İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı