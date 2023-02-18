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  4. 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı

296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 296'ncı saatinde 3 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

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