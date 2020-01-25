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  3. 25 Ocak 2020 15:10

3 Bakan, basın toplantısı öncesi depreme böyle yakalandı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin artçıları sürüyor. 3 Bakan basın toplantısı için hazırlık yaparken artçı depreme yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Enkaz altından kurtarılan genç anlattı: İğne deliğinden çıkardılar
Enkaz altından kurtarılan genç anlattı: İğne deliğinden çıkardılar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
Video Galeri
Aylar önce deprem uyarısı yapan ünlü profesör Naci Görür'den yeni açıklama
Aylar önce deprem uyarısı yapan ünlü profesör Naci Görür'den yeni açıklama
Video Galeri
Azize isimli kadın enkazdan böyle kurtarıldı
Azize isimli kadın enkazdan böyle kurtarıldı
Video Galeri
Enkaz altında kalan vatandaşla telefon görüşmesi kamerada
Enkaz altında kalan vatandaşla telefon görüşmesi kamerada
Video Galeri
Deprem gecesi çekilen bu görüntü olay oldu! Tepki yağıyor!
Deprem gecesi çekilen bu görüntü olay oldu! Tepki yağıyor!
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