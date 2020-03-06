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  3. 06 Mart 2020 16:55

3 bin 483 kişilik yolcu gemisinde korona alarmı

ABD'nin San Francisco açıklarına demirleyen 3 bin 483 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, korona virüsü tehlikesiyle karantinaya alındı.

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