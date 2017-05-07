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  3. 07 Mayıs 2017 14:10

3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı

Anadolu’nun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin, baharın gelişini kutladıkları "Purulliya Bahar Bayramı", Hattuşa’da 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı.

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Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu
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