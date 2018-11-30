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  3. 30 Kasım 2018 16:50

3 bin yıllık ağacın altın sarısı yaprakları etkiliyor

Çin’in Shandong eyaletinde 3 bin yıllık Ginkgo ağacının sonbaharda yerlere dökülen altın sarısı yapraklarının oluşturduğu manzara ziyaretçileri etkiliyor. Çin’in Shandong eyaletine bağlı Tancheng şehrinde her sonbahar ziyaretçilerin akınına uğrayan Ginkgo ağacının yapraklarının yerleri kaplayan görüntüsü insanları etkiliyor. Araştırmacılar, ağacın tarihinin MÖ 1046-MÖ 771 yılları...

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