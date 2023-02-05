Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi! 3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi! 05 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:10 Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Dövme Sucuk Festivali'nde 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla sucuklu yumurta pişirildi. Ortaya bu manzara çıktı.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dff10bde53e7236d57e853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç olay! Parmakları koptu Küçükçekmece’de asker eğlencesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar İstanbul'da asker eğlencesinde yine silahlar konuştu Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde büyük keşif Ankara’da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran bir seçim vaadi daha: 100 bin atama yapacağız!