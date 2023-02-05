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  4. 3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi!

3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Dövme Sucuk Festivali'nde 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla sucuklu yumurta pişirildi. Ortaya bu manzara çıktı....

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