3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Dövme Sucuk Festivali'nde 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla sucuklu yumurta pişirildi. Ortaya bu manzara çıktı....

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