3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu

Malatya’da ağır hasarlı 3 blok daha patlayıcı madde ile yıkıldı. Binalar saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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