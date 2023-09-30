Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu 30 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 10:15 Güncelleme: 30 Eylül 2023 Cumartesi 10:15 Malatya’da ağır hasarlı 3 blok daha patlayıcı madde ile yıkıldı. Binalar saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6517cb096043f32e1f014173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz 20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı Bir polis bıçaklandı, özel harekat ve JASAT operasyon düzenledi Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı