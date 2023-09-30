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  4. 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu

3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu

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Malatya’da ağır hasarlı 3 blok daha patlayıcı madde ile yıkıldı. Binalar saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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