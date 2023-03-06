Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... 06 Mart 2023 Pazartesi Saat: 13:00 Güncelleme: 06 Mart 2023 Pazartesi 13:00 Elazığ'da bulunan ve Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu tescillenen 870 yıllık tarihi Eğri Minare, 3 büyük depremde de ayakta kalmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6405b9c8dca6ce18a62f9be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi SGK önündeki EYT kuyruğunda izdiham çıktı; polis müdahale etti istanbul-sultangazi_de_tramvay_yoluna_girdi_seferlerin_aksamasina_neden_oldu Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi Yine bir konteyner ev dolandırıcılığı! Depremzede esnaf kepenklerini açtı Hande Sarıoğlu sen ne yaptın ? Transparan kıyafetli oryantal şova tepki yağdı Depremde ağır hasar alan apartman yıkıldı