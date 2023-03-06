3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi...

Elazığ'da bulunan ve Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu tescillenen 870 yıllık tarihi Eğri Minare, 3 büyük depremde de ayakta kalmayı başardı.

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