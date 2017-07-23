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  3. 23 Temmuz 2017 11:50

3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta karaciğer yetmezliği nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Aksu, kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.

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Ağrıda yolcu otobüsünde 150 kaçak yakalandı
Ağrıda yolcu otobüsünde 150 kaçak yakalandı
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En iyi dostu karga oldu
En iyi dostu karga oldu
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Taciz timi havuz başında
Taciz timi havuz başında
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Diyarbakırda terör örgütü PKKya ait sığınak imha edildi
Diyarbakırda terör örgütü PKKya ait sığınak imha edildi
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Ömer Halisdemir tablosu birinciliği getirdi
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Araçtan 20 bin liralık ziynet eşyası çaldılar
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