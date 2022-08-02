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3 çocuk annesi kadının katilinden ''pes'' dedirten savunma

Adana'da birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi genç kadını kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı ilk ifadesinde "Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dedi.

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