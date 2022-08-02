Anasayfa Video Galeriler Gündem 3 çocuk annesi kadının katilinden ''pes'' dedirten savunma 3 çocuk annesi kadının katilinden ''pes'' dedirten savunma 02 Ağustos 2022 Salı Saat: 14:25 Adana'da birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi genç kadını kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı ilk ifadesinde "Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e909b30a97351e1b1c9783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların yeni hedefi avukatlar oldu Türkiye'nin bir cenneti daha yok oluyor! Görüntüler korkunç Hemşirenin burnunu ve kafa tasını kırıp serbest kalmıştı, yeniden gözaltında İstanbul'da trafik magandasından gazetecilere saldırı Birbirlerine saldıran iki yılan kameraya yansıdı Heybeliada’da doğa katliamı iddiası! Trabzonspor'dan çok özel 55. yaş videosu Fredrik Midtsjö, Galatasaray'da! 3 yıllık sözleşme imzaladı Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı