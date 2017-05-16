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  3. 16 Mayıs 2017 17:45

3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu

Elazığ'da Genç Çifti projesinden aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile sera kuran ve salatalık üretimi yapan 3 çocuk annesi Çiçek Aydın, kendi işinin patronu oldu.

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